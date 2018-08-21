Українські тенісисти дізналися суперників по кваліфікації Відкритого чемпіонату США

Найкращі шанси потрапити в основну сітку змагань у Марти Костюк.

На відкритому чемпіонаті США (US Open) з тенісу визначилися турнірні сітки кваліфікації.

Серед усіх представників України найкращі перспективи на цій стадії має Марта Костюк, повідомляє Prosportua.

У чоловічій сітці першим суперником Сергія Стаховського буде американець Тай-Сон Квятковскі. Це буде перша зустріч даних тенісистів. У разі перемоги українець зіграє у другому раунді або з японцем Го Соедой, або з ще одним американцем Мітчеллом Крюгером.

А ось що стосується Іллі Марченка, то йому буде дуже складно навіть в першому колі, оскільки він потрапив на Іво Карловича. Рахунок особистих зустрічей у них – 2:0 на користь хорвата.

У жіночій сітці Марта Костюк зіграє в першому матчі з росіянкою Валентиною Івахненко. Раніше вони ще не зустрічалися. У другому раунді Марта може потрапити або на американку Енн, або на чешку Марі Бузкову.

Також вперше зіграють один з одним і українка Катаріна Завацька і американка Крісті Ан. Якщо Завацька переможе, то у другому раунді швидше за все, отримає Онс Жабер з Тунісу, яка повинна пройти британку Кеті Данн.

У перший раз перетнуться на корті й Ангеліна Калініна з румункою Оленою Габріелою Русе. У разі перемоги Калина вийде на переможця матчу Тереза Мартинцова (Чехія) – Ребекка Шрамкова (Словаччина).