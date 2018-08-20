Колишня російська гімнастка Хоркіна: ми врятували жителів Криму від бандерівців

Відома в минулому російська гімнастка і екс-депутат Держдуми висловила повну підтримку Путіну.

Відома в минулому російська гімнастка, екс-депутат Держдуми Світлана Хоркіна назвала окупацію Криму Росією "порятунком місцевих жителів".

Про це колишня спортсменка заявила в інтерв'ю Sports.ru.

«А що – Крим? Люди не мають права обрати, як вони хочуть жити? Або ви хочете, щоб їх убивали, як в Сирії? Вони хочуть говорити російською, жити у мирі і виховувати дітей. Вони не хочуть бути згорілими, як в Одесі. Не хочуть боятися прийти в церкву, потрапити у в'язницю, тому що просто 9 травня виходять на вулиці, надівши фронтовий мундир з нагородами.

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Тим більше все було зроблено законним шляхом, через референдум! Люди не свині, вони мають право на голос і на життя. На життя те, яке вони хочуть. Практично весь Крим сказав: «Ми хочемо в Росію». І вони – Росія. Ми людям дали можливість висловитися спокійно, інакше б їх убили бандерівці», - заявила Хоркіна.

Світлана Хоркіна - колишня гімнастка, яка завоювала 7 олімпійських медалей, 2 з них - золоті (в Атланті-1996 і Сіднеї-2000). Вона закінчила свою спортивну кар'єру після Олімпійських ігор 2004 року, а через три роки стала депутатом Держдуми, будучи членом партії «Єдина Росія».

Як повідомляв УНІАН, скандальний російський актор влаштував п'яний бешкет у літаку в окупованому Криму.