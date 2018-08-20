Серб Джокович встановив унікальне досягнення в тенісі

Новак Джокович став першим гравцем, який перемагав на всіх дев'яти турнірах серії "Мастерс".

Десята ракетка світу серб Новак Джокович став переможцем турніру серії «Мастерс 1000» в Цинциннаті. У фінальному матчі він у двох сетах обіграв другу ракетку світу швейцарця Роджера Федерера з рахунком 6:4, 6:4. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Читайте такожПризовий фонд US Open-2018 поб'є історичний рекорд

Завоювавши цей титул, Джокович став першим гравцем в історії, який перемагав на всіх дев'яти турнірах серії «Мастерс».

Всього Джокович має 31 перемогу на "Мастерсах" і поступається за цим показником лише Рафаелю Надалю (33).

Змагання ATP "Мастерс 1000" - це серія з дев'яти тенісних турнірів, які проводяться Асоціацією тенісистів-професіоналів (ATP) протягом року по всьому світу. Категорія є другою за престижністю в чоловічому тенісі після турнірів Великого Шолома.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Новак Джокович виграв Вімблдон - свій 13-й титул Великого Шолому.