Жіноча збірна України з волейболу обіграла Чорногорію у відборі до Євро-2019

Українки набрали максимум очок після двох турів.

Жіноча збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи-2019. Українки обіграли на виїзді Чорногорію - 3:0.

Підопічні Гарія Єгіазарова володіли перевагою в кожній партії і здобули чергові три очки. Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Надія Кодола, яка набрала 19 пунктів. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонат Європи-2019.

Кваліфікація

Чорногорія - Україна - 0:3 (18:25, 14:25, 17:25)

Після двох турів кваліфікації в активі українок дві перемоги. Нагадаємо, що 15 серпня "синьо-жовті" з тим же рахунком 3:0 здолали Норвегію.

Як повідомляв УНІАН, у групі С в рамках відбору до ЧЄ-2019 збірна України грає з командами Норвегії, Греції та Чорногорії.

Наступну гру українки проведуть у середу, 22 серпня вдома з Грецією. Матч відбудеться в Запоріжжі. До речі, саме Україна і Греція очолюють квартет - в обох по 6 очок.

З групи на ЧЄ-2019 вийдуть перші дві команди.