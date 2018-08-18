Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Македонію у матчі відбору Євро-2019

Українці здобули вольову перемогу, поступаючись по партіям 0:2.

У Скоп'є завершився матч 2-го раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Македонії.

Матч завершився з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 2 години 18 хвилин.

Українці здобули вольову перемогу, відігравшись з рахунку 0:2 по ходу матчу.

Наші волейболісти програли перші дві партії та поставили себе в критичне становище - 25:27 і 24:26.

Втім, надалі українська команда різко підвищила темп, у неї стали проходити комбінації і наступні дві партії були впевнено виграні з однаковим рахунком 25:20. А у вирішальному п'ятому сеті на тай-брейку - з рахунком 15:12.

Таким чином, збірна України здобула дві перемоги поспіль на старті відбору Євро-2019. Раніше, у Запоріжжі, наша команда була сильнішою за збірну Швейцарії - 3:0.