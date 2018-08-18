Світоліна і Цуренко програли у чвертьфіналі тенісного турніру в Цинциннаті

Українки одночасно зупинилися на стадії 1/4 фіналу.

В Цинциннаті (США) в ніч на суботу відбулися матчі 1/4 фіналу тенісного турніру WESTERN & SOUTHERN OPEN, де свої матчі одночасно програли обидві представниці України.

Леся Цуренко поступилася найсильнішій тенісистці планети, першій ракетці світу Сімоні Халеп з Румунії, а Еліна Світоліна - Кікі Бертенс з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко практично без боротьби поступилася Халеп, зумівши взяти чотири гейми у першій партії і лише один - у другий - 4:6, 1:6.

На два гейми довше пручалася своїй суперниці Еліна Світоліна, але і в її випадку перевага опонентки було більш ніж очевидною - 4:6, 3:6.

Таким чином, у півфіналі турніру не буде жодної представниці України.

WESTERN & SOUTHERN OPEN проходить в Цинциннаті (США) з 11 по 19 серпня.