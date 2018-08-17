Світоліна впевнено пройшла в 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті
20:08, 17 серпня 2018Інше
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У третьому турі змагань українка обіграла американку Аманду Анісімову.
Еліна Світоліна / REUTERS
Українка Еліна Світоліна впевнено пройшла до чвертьфіналу престижного тенісного турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті з призовим фондом $2,874,299.
У третьому турі змагань Світоліна розібралася з американкою Амандою Анісімовою у двох сетах.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4 на користь української спортсменки.
У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) - Кікі Бертенс (Нідерланди). Їх матч проходить у ці хвилини.
Нагадаємо, що раніше право зіграти у чвертьфіналі виборола інша українка Леся Цуренко.
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