Світоліна впевнено пройшла в 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті

У третьому турі змагань українка обіграла американку Аманду Анісімову.

Українка Еліна Світоліна впевнено пройшла до чвертьфіналу престижного тенісного турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті з призовим фондом $2,874,299.

У третьому турі змагань Світоліна розібралася з американкою Амандою Анісімовою у двох сетах.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4 на користь української спортсменки.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Анетт Контавейт (Естонія) - Кікі Бертенс (Нідерланди). Їх матч проходить у ці хвилини.

Нагадаємо, що раніше право зіграти у чвертьфіналі виборола інша українка Леся Цуренко.