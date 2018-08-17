Оголошено склад жіночої збірної України з біатлону на літній чемпіонат світу і етап КС

У складі команди залишаються олімпійські чемпіонки сестри Семеренко та Олена Підгрушна, але поки немає Юлії Джими.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону російський фахівець Андрій Прокунін розповів про підготовку команди в літнє міжсезоння, а також назвав склад команди на найближчі головні старти.

«Визначився зі складом на літній чемпіонат світу. В порядку рейтингу за двома гонками це — Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Марія Кручова і Юлія Журавок», — сказав Прокунин в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

«Що стосується Абрамової, то функціонально Оля, як і Яна Бондар, на сьогоднішній день виглядають в числі кращих. Але раз вже ми пішли по шляху спортивного принципу, то на чемпіонат світу їдуть ті, хто краще проявили себе саме в цих двох відбіркових стартах», - додав фахівець.

Також тренерн заглянув у майбутнє, зокрема, згадавши про старт Кубка світу, який запланований на грудень: «Якщо ж говорити про перший етапі Кубка світу, ми будемо орієнтуватися на тих, хто заслужив на місце в команді за результатами минулого сезону. Але вже на другому-третьому етапі можуть бути заміни, в залежності від стану спортсменок на той момент. Зрозуміло, якщо не станеться нічого екстраординарного. І цей момент заздалегідь обговорений з дівчатами, щоб не було непорозумінь в листопаді».

Говорячи про лідерів команди минулих років - Юлію Джиму і Анастасію Меркушину, Прокунин додав:

«Юля Джима аж до етапів Кубка світу буде проходити підготовку з Урошем Велепецем — така домовленість є, збори узгоджені з федерацією. Анастасія Меркушина підключиться до команди раніше — на вкатці в Ленцерхайді».

Перший етап Кубка світу сезону 2018/19 відбудеться в Поклюці (Словенія) з 2 по 9 грудня.