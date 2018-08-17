В Україні буде створено Громадську спілку діячів фізичної культури та спорту

Створення спілки було ініційовано з метою правового захисту спортсменів.

16 серпня відбулись установчі збори Громадської спілки діячів фізичної культури та спорту України.

Ініціаторами створення громадської організації: перший заступник голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж, президент Федерації боксу України Володимир Продивус, президент ФСПУ Ігор Панін, президент Асоціації спортивної боротьби України Ельбрус Тедеєв, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Ми ініціювали створення спілки з метою правового захисту спортсменів. На жаль, в умовах сьогодення ця проблема не вирішена, права спортсменів, в першу чергу, соціальні, належним чином не захищені, - підкреслив Віктор Корж. – Представники спортивної галузі змушені працювати в умовах відсутності Державної програми розвитку фізичної культури та спорту. Також потребують врегулювання питання розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації. Усі ці проблеми маємо вирішити зусиллями громадянського суспільства шляхом налагодження ефективних комунікацій з владою.

Громадська спілка реалізовуватиме низку завдань щодо пропаганди міжнародних стандартів в сфері захисту прав спортсменів, надання правової допомоги, моніторингу інформації щодо правопорушень, сприяння реалізації реформування спорту відповідно до кращих зразків світової практики, а також брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів".

Під час засідання установчих зборів було обговорено організаційні питання щодо механізмів затвердження статуту організації, обрання керівних структур, налагодження ефективних комунікацій з органами державної влади.