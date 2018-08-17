Українка Цуренко обіграла росіянку і вийшла до 1/4 фіналу престижного турніру в Цинциннаті
01:55, 17 серпня 2018Інше
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У боротьбі за вихід у чвертьфінал Леся Цуренко обіграла росіянку Катерину Макарову.
Леся Цуренко / WTA
Українка Леся Цуренко успішно подолала третій раунд престижного турніру серії Premier 5 в американському Цинциннаті з призовим фондом в 2,874,299 доларів.
В 1/8 фіналу Цуренко обіграла росіянку Катерину Макарову у двох партіях.
Цуренко провалила дебют зустрічі - у першому сеті росіянка вела з рахунком 5:1, але у підсумку поступилася на тай-брейку. У другій партії повна перевага була на боці Лесі Цуренко.
Леся Цуренко (УКРАЇНА) - Катерина Макарова (Росія) - 7:6, 6:2
Як повідомляв УНІАН, у попередньому раунді турніру Цуренко у напруженому поєдинку впоралася з титулованою іспанкою Гарбіньє Мугурусою.
У чвертьфіналі українська тенісистка зіграє з переможницею пари Сімона Халеп — Ешлі Барті.
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