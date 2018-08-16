Українець Ковчан здобув срібло на міжнародному турнірі з шахів у Дрездені

Харківський гросмейстер набрав 7 очок з 9-ти можливих.

Український шахіст Олександр Ковчан здобув срібло на міжнародному турнірі FIDE Open 2018, що фінішував у німецькому Дрездені.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

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Харківський гросмейстер набрав 7 очок з 9-ти можливих та поділив 1-2 місця. У підсумку Олександр мав гірший другий додатковий коефіцієнт, тож перевага дісталась супернику.

Крім Олександра Ковчана, участь у турнірі взяв Володимир Онищук з Івано-Франківська. Він завершив змагання з показником у 6,5 очка та поділив 3-9 місця. За додатковим показником українець став п'ятим.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві відзначили Міжнародний день шахів.