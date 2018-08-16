У Києві відбувся всесвітній міні-футбольний Конгрес WMF

На збори приїхали делегати з понад 50 країн світу.

У Києві відбувся Конгрес WMF (Workd Minifootball Federation) - світової мініфутбольної федерації.

У дні проведення чемпіонату Європи з міні-футболу до столиці України з'їхалося понад 50 делегатів з усього світу, повідомляє Sport.ua.

Головний підсумок зборів - затвердження календаря змагань на найближчий рік. Відтак, з 4 по 7 жовтня у Празі відбудеться молодіжний чемпіонат світу серед команд віком до 21 року. Регламент передбачає участь 16 команд. Серед затверджених учасників - Австрія, Чехія, Гватемала, Угорщина, Індія, Ірак, Румунія, Словаччина, Швейцарія і Туніс. Решта місць поки залишаються вакантними.

Наступним турніром стане WMF Nessma Continental Cup 2018. Він пройде в Тунісі з 6 по 9 грудня. Це турнір для 8 найкращих команд світу за підсумками континентальних першостей. Відповідно його учасниками стане три збірні, які завоюють медалі за підсумками Чемпіонату Європи в Києві, фіналісти Кубка Африки 2018 - Сенегал та Кот д'Івуар. Іще одним представником африканського континенту стане країна-господар змагання - Туніс. Ще два учасника буде від південоамериканського континенту. Ними стануть фіналісти PAN AM CUP 2018 - Гватемала і Чилі.

Головним турніром стане WMF WORLD CUP 2019 - чемпіонат світу з міні-футболу, який наступного року відбудеться у вересні-жовтні в австрілійському місті Перт. Він проводитиметься серед чоловіків та жінок. За результатами київського чемпіонату Європи на це змагання поїде 8 найкращих команд турніру, тобто чвертьфіналісти. Наступний же чемпіонат світу після Автралії відбудеться в Індії.

Збірна України теж має шанс потрапити до когорти ТОП-8 Євро-2018. Для цього підопічним Миколи Костенка потрібно перемагати збірну Чорногорії. Матч відбудеться сьогодні, 16 червня, на Гідропарк-Арені. Початок гри о 20:00.

Українська делегація, до речі, теж представлена на конгресі трьома учасниками - президентом Федерації міні-футболу України Євгеном Донцовим, її виконавчим директором Олександром Онопко та директором хост-арени Євро-2018 у Гідропарку Сергієм Харченком. Українська федерація наразі перебуває на стадії оформлення документів на прийняття в члени WMF - світової мініфутбольної федерації.