Українка Цуренко обіграла іспанку Мугурусу на престижному тенісному турнірі в Цинциннаті

Леся Цуренко пробилася до третього кола змагань.

У другому колі престижного тенісного турніру WTA в Цинциннаті друга ракетка України Леся Цуренко перемогла 9-ту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу з Іспанії.

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Цуренко програла перший сет – 2:6, проте після цього виграла дві партії – 6:4, 6:4.

В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

Як повідомляв УНІАН, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна впала в рейтингу WTA, вилетівши з топ-5.