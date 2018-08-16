Українка Цуренко обіграла іспанку Мугурусу на престижному тенісному турнірі в Цинциннаті
00:55, 16 серпня 2018Інше
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Леся Цуренко пробилася до третього кола змагань.
Леся Цуренко / btu.org.ua
У другому колі престижного тенісного турніру WTA в Цинциннаті друга ракетка України Леся Цуренко перемогла 9-ту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу з Іспанії.
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Цуренко програла перший сет – 2:6, проте після цього виграла дві партії – 6:4, 6:4.
В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.
Як повідомляв УНІАН, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна впала в рейтингу WTA, вилетівши з топ-5.
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