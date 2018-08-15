Чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019

Вдома українці обіграли Швейцарію.

У Запоріжжі відбувся перший матч у рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи з волейболу-2019 серед чоловіків. Збірна України з перемоги розпочала виступи у кваліфікації. У першому матчі підопічні Угіса Крастіньша обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник "синьо-жовтих" Ян Єрещенко, який набрав 20 очок, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чемпіонат Європи-2019.

Кваліфікація

Україна – Швейцарія– 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)

У групі F, де виступає збірна України, її суперниками є збірні Швейцарії, Угорщини та Македонії.

Наступний матч збірна України проведе в суботу, 18 серпня, на виїзді проти Македонії.