Чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у кваліфікації Євро-2019
20:31, 15 серпня 2018Інше
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Вдома українці обіграли Швейцарію.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Швейцарію / cev.lu
У Запоріжжі відбувся перший матч у рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи з волейболу-2019 серед чоловіків. Збірна України з перемоги розпочала виступи у кваліфікації. У першому матчі підопічні Угіса Крастіньша обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник "синьо-жовтих" Ян Єрещенко, який набрав 20 очок, повідомляє офіційний сайт турніру.
Чемпіонат Європи-2019.
Кваліфікація
Україна – Швейцарія– 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)
У групі F, де виступає збірна України, її суперниками є збірні Швейцарії, Угорщини та Македонії.
Наступний матч збірна України проведе в суботу, 18 серпня, на виїзді проти Македонії.
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