Жіноча збірна України з волейболу обіграла вдома Норвегію у відборі до ЧЄ-2019

Українки стартували у кваліфікації на першість континенту.

У Запоріжжі стартував відбірковий етап до чемпіонату Європи-2019 серед жіночих команд. У першому матчі збірна України впевнено обіграла команду Норвегії з рахунком 3:0.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала українка Світлана Дорсман, що набрала 13 очок, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чемпіонат Європи-2019.

Кваліфікація

Україна – Норвегія– 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)

В групі С в рамках відбору ЧЄ-2019 збірна України грає з командами Норвегії, Греції та Чорногорії. Наступну гру "синьо-жовті" проведуть на виїзді, 19 серпня, з Чорногорією.

З групи на ЧЄ-2019 вийдуть перші дві команди.