Жіноча збірна України з волейболу обіграла вдома Норвегію у відборі до ЧЄ-2019
18:39, 15 серпня 2018Інше
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Українки стартували у кваліфікації на першість континенту.
Україна - Норвегія - 3:0 / cev.lu
У Запоріжжі стартував відбірковий етап до чемпіонату Європи-2019 серед жіночих команд. У першому матчі збірна України впевнено обіграла команду Норвегії з рахунком 3:0.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала українка Світлана Дорсман, що набрала 13 очок, повідомляє офіційний сайт турніру.
Чемпіонат Європи-2019.
Кваліфікація
Україна – Норвегія– 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)
В групі С в рамках відбору ЧЄ-2019 збірна України грає з командами Норвегії, Греції та Чорногорії. Наступну гру "синьо-жовті" проведуть на виїзді, 19 серпня, з Чорногорією.
З групи на ЧЄ-2019 вийдуть перші дві команди.
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