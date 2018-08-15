Світоліна виграла у росіянки Кузнєцової на старті тенісного турніру в Цинциннаті

Гра вийшла важкою, матч завершився перемогою українськи в трьох партіях.

В американському Цинциннаті завершився матч 2-го кола тенісного турніру WESTERN & SOUTHERN OPEN, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Світлану Кузнєцову з Росії.

Матч завершився з рахунком 7:6, 4:6, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч вийшов дуже напруженим і тривав майже 3 години. У першому сеті українка зломила опір суперниці на тай-брейку - 7:1, другий програла вже в "основний час", але третю партію виграла з тим самим рахунком, що суперниця другу.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею матчу Аманда Анісімова (США) - Петра Мартіч (Словаччина). Матч відбудеться в середу пізно ввечері за київським часом.

Також сьогодні відбудеться ще один матч 1/16 фіналу, в якому Леся Цуренко буде протистояти Гарбіньє Мугуруза з Іспанії.

Турнір у Цинциннаті проходить з 13 по 19 серпня.