Олімпійський чемпіон Барселони-1992 очолив збірну України з гандболу

Сергій Бебешко буде працювати з національною командою рідної країни.

Збірну України з гандболу очолив титулований український гравець і тренер Сергій Бебешко, який у складі збірної СНД перемагав на Олімпійських іграх 1992 року.

У минулому сезоні Сергій Бебешко очолював брестський БГК імені Мєшкова, з яким виграв чемпіонат Білорусі, а в Лізі чемпіонів дійшов до 1/8 фіналу плей-офф. Інформацію про призначення Бебешко для XSPORT підтвердила член виконкому Федерації гандболу України Зінаїда Турчина.

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Раніше стало відомо, що Міністерство молоді і спорту не підписало призначення Івана Фучеджі головним тренером збірної України

Асистентом нового головного тренера збірної України стане Микола Степанець, який раніше очолював запорізький «Мотор». Восени 2018-го збірна України стартує у відборі на чемпіонат Європи-2020. Суперниками команди Бебешко стануть збірні Данії, Чорногорії і Фарерських островів.