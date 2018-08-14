Завдання збірних України з волейболу - вийти на Євро з 1-го місця у відборі: президент ФВУ

Також Михайло Мельник вже замислюється про Олімпійські ігри-2018

15 серпня у Запоріжжі жіноча та чоловіча збірні України проведуть перші матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019.

Ажіотаж навколо цієї події спостерігається солідний, і це досить зрозуміло. Адже, по-перше, ігри прийматиме щойно реконструйований Палац спорту «Юність», який, за словами очевидців, нині фактично нічим не поступається кращим континентальним аренам. А по-друге, обидві наші національні команди реально претендують на вихід у фінальний раунд престижних змагань.

Якщо ж додати, що востаннє наші чоловіки мали цю честь ще в середині 2000-х років, то сьогоднішнє стремління підопічних Угіса Крастіньша неодмінно стати одними з учасників турніру за участю всієї європейської еліти цілком зрозуміле. У коментарі прес-службі ФВУ це підтвердив і президент нашої національної федерації...

Справді, настрій у хлопців максимально бойовий, - розповів Михайло Мельник. - Перед ними поставлене однозначне завдання: здобуття путівки на чемпіонат Європи, причому, з першого місця в своїй групі. Особисто я вважаю, що це їм цілком до снаги. Адже тріумф у змаганнях Євроліги 2017 року дозволив збірній значно покращити свій рейтинг, і при жеребкуванні вона отримала суперників, що знаходяться в континентальній табелі про ранги нижче.

У жінок картина аналогічна. Підопічні Гарія Єгіазарова також виграли Євролігу-2017 і теж отримали в групі опонентів, яких обов’язково мають перемагати. Тож, наскільки мені відомо, вони націлюються забезпечити собі достроково перше місце в групі вже 25 серпня, коли відбудуться матчі 4-го туру.

Успішні виступи у кваліфікаційному раунді європейської першості матимуть величезне значення ще й з точки зору поліпшення своого рейтингу. Адже незабаром розпочнеться відбір на Ігри-2020, і чим вищими будуть там наші позиції – тим реальнішими стануть надії пробитися до числа учасників Олімпіади в Токіо. Чи варто пояснювати, який це буде прорив у літопису вітчизняного волеболу?..

На питання, чи отримали наставники обох збірних у своє розпорядження всіх тих виконавців, на яких розраховували, Мельник відповів:

- Принаймні, всіх тих, хто не мав проблем зі здоров’ям. Звичайно, чоловікам буде не вистачати Олега Плотницького та Василя Тупчія. Натомість з’явилися досвідчені Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко та Олексій Клямар, а нещодавно прибув ще й Олег Шевченко. У складі свого нового клубу – «Атирау» із Казахстану – він брав участь у клубному чемпіонаті Азії, де здобув срібні нагороди. Тож знаходиться у гарній фізичній формі і складає гарну конкуренцію іншим догравальникам.

Також розраховую побачити значний прогрес у діях молодих гравців – Дмитра Вієцького, Іллі Ковальова...

Що ж до жінок, то ми до останнього сподівалися на допомогу досвідченішої Олесі Рихлюк. Проте вона лише відновлюється після травми плеча, і ми з розумінням поставилися до її ситуації. Ризикувати їй не варто, нехай краще повністю вилікується і, сподіваємося, добре допоможе нам вже у фінальному раунді чемпіонату Європи.

У найближчих матчах через травму не зіграє і Ганна Степанюк. Та все ж у розпорядженні Гарія Єгіазарова достатньо кваліфікованих виконавців, які, дуже вірю, справді порадують своєю грою числених уболівальників.

15 серпня в матчах 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи жіноча збірна України зіграє проти команди Норвегіі (початок гри о 16.00), а чоловіча команда - проти збірної Швейцарії (19.00).