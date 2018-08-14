Українець Глібов виграв срібло чемпіонату світу зі спортивного орієнтування

Участь у змаганнях взяли 345 спортсменів з 44 країн.

У Ризі (Латвія) пройшов чемпіонат світу зі спортивного орієнтування в бігу. В активі українців - срібна медаль, яку завоював Руслан Глібов на довгій дистанції.

Загалом участь у змаганнях взяли 345 спортсменів з 44 країн. Збірна України була представлена ​​9 спортсменами: Руслан Глібов, Олександр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Олена Федорова, Олена Пітірімова, Ольга Панченко та Катерина Дзема. Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

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Чемпіонат світу проводиться з таких дисциплін: спринтерська дистанція, середня дистанція, довга дистанція, естафета, естафета мікс. Українська команда брала участь у всіх дисциплінах. На жаль, більше ніхто з українців не зумів піднятися на п'єдестал.

Наступним кращим результатом було п'яте місце Олександра Кратова на середній дистанції. Варто відзначити, що Руслан Глібов на середній дистанції став одинадцятим. У ТОП-10 чемпіонату прорвалися дівчата в командній естафеті. Хлопці в естафеті зайняли одинадцяте місце. Естафету, яка складалася з трьох етапів, бігли Денис Щербаков, Олександр Кратов і Руслан Глібов - у хлопців; і у дівчат Катерина Дзема, Олена Пітірімова і Ольга Панченко.