Українка Цуренко вийшла у друге коло престижного турніру в Цинциннаті

Українка у двох сетах обіграла американку Даніель Коллінс.

Українська тенісистка Леся Цуренко подолала стартовий раунд турніру серії WTA Premier в американському Цинциннаті.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка у двох сетах обіграла американку Даніель Коллінс, віддавши суперниці лише два гейми. Матч тривав 1 годину 1 хвилину і закінчився з рахунком 6:0, 6:2 на користь Цуренко. За час, проведений на корті, Коллінс виконала 3 ейси, тричі помилилася при введенні м'яча в гру і не реалізувала жодного брейк-поінта. Цуренко ж оформила 4 подачі навиліт, один раз помилилася при введенні м'яча в гру і взяла 5 геймів на прийомі.

У наступному раунді українська тенісистка зіграє проти 7-ї сіяної Гарбіньє Мугуруси з Іспанії, яка відновилася після травми, отриманої на Вімблдоні.

Відзначимо, що в основній сітці турніру також зіграє Еліна Світоліна, яка розпочне виступи з другого раунду.