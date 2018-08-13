Світоліна вибула з топ-5 тенісисток світу

Українка опустилася на 7-е місце.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вибула зі списку п'яти кращих на планеті.

Українка втратила дві позиції у рейтингу WTA, який був оновлений сьогодні, у понеділок, 13 серпня, повідомляє офіційний сайт організації.

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Світоліна опустилася з 5-го на 7-е місце через те, що не зуміла захистити титул чемпіонки престижного турніру Rogers Cup у Монреалі. Нагадаємо, у півфіналі українка поступилася у двох сетах 25-річній американці Слоан Стівенс.

Рік тому в Монреалі Світоліна завоювала головний приз, а зараз втратила очки в рейтингу. Таким чином, вперше з січня 2018 року Світоліна не входить у топ-5.

Зазначимо, що друга ракетка України Леся Цуренко піднялася на одну сходинку - з 45-го на 44-е місце.

Рейтинг WTA (13.08.2018)

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 8061 очко

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6135

3 (3). Слоан Стівенс (США) – 5727

4 (4). Анжелік Кербер (Німеччина) – 5255

5 (6). Каролін Гарсія (Франція) – 4680

6 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4550

7 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 4470

8 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4500

9 (9). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4395

10 (10). Юлія Гергес (Німеччина) – 3905...

...44 (45). Леся Цуренко (Україна) – 1255

...86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) – 777

...90 (89). Катерина Козлова (Україна) – 749

...103 (104). Даяна Ястремська (Україна) – 609

...131 (131). Марта Костюк (Україна) – 471

...135 (139). Ангеліна Калініна (Україна) – 453

Нагадаємо, 27 серпня в Нью-Йорку стартує останній у цьому році турнір Великого Шолома - US Open-2018.