Світоліна вибула з топ-5 тенісисток світу
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вибула зі списку п'яти кращих на планеті.
Українка втратила дві позиції у рейтингу WTA, який був оновлений сьогодні, у понеділок, 13 серпня, повідомляє офіційний сайт організації.
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Світоліна опустилася з 5-го на 7-е місце через те, що не зуміла захистити титул чемпіонки престижного турніру Rogers Cup у Монреалі. Нагадаємо, у півфіналі українка поступилася у двох сетах 25-річній американці Слоан Стівенс.
Рік тому в Монреалі Світоліна завоювала головний приз, а зараз втратила очки в рейтингу. Таким чином, вперше з січня 2018 року Світоліна не входить у топ-5.
Зазначимо, що друга ракетка України Леся Цуренко піднялася на одну сходинку - з 45-го на 44-е місце.
Рейтинг WTA (13.08.2018)
1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 8061 очко
2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6135
3 (3). Слоан Стівенс (США) – 5727
4 (4). Анжелік Кербер (Німеччина) – 5255
5 (6). Каролін Гарсія (Франція) – 4680
6 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4550
7 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 4470
8 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4500
9 (9). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4395
10 (10). Юлія Гергес (Німеччина) – 3905...
...44 (45). Леся Цуренко (Україна) – 1255
...86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) – 777
...90 (89). Катерина Козлова (Україна) – 749
...103 (104). Даяна Ястремська (Україна) – 609
...131 (131). Марта Костюк (Україна) – 471
...135 (139). Ангеліна Калініна (Україна) – 453
Нагадаємо, 27 серпня в Нью-Йорку стартує останній у цьому році турнір Великого Шолома - US Open-2018.