Світоліна не змогла вийти у фінал престижного тенісного турніру в Монреалі

У півфіналі українка поступилася у напруженій битві зі Слоан Стівенс з США.

Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал престижного тенісного турніру серії WTA Premier 5 - Rogers Cup з призовим фондом $ 2,820,000, який проходить в Монреалі (Канада).

У півфіналі українка, що займає 5-у сходинку світового рейтингу, поступилася американці Слоан Стівенс, яка є третім номером рейтингу WTA.

Поєдинок завершився у двох партіях. Світоліна погано "увійшла" в матч, віддавши суперниці перших чотири гейми - 0:4. Кінцівка першої партії пройшла на рівних, та все ж з другого сетболу Стівенс пішла у відрив по партіях - 1:0.

Друга партія пройшла за схожим сценарієм - Стівенс вийшла у відрив у брейком - 4:1. Потім українка героїчно забрала подачу суперниці, однак упевнена гра Слоан не залишила Еліні шансів.

Еліна Світоліна (Україна) - Слоан Стівенс (США) - 3:6, 3:6

У фіналі Rogers Cup Стівенс зіграє з румункою Сімоною Халеп.