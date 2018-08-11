Світоліна перемогла бельгійку Мертенс та вийшла у півфінал Rogers Cup

Українка знаходиться всього в двох кроках від успішного захисту титулу в Монреалі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного тенісного турніру серії WTA Premier 5 - Rogers Cup, який проходить в канадському Монреалі.

У матчі 1/4 фіналу українка перемогла бельгійку Еліз Мертенс (№15 рейтингу WTA).

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Українка впоралася з бельгійкою у двох сетах, витративши на перемогу близько півтори години. У першій партії обидві дівчини не могли зачепитися за свою подачу: Світоліна програла 3 брейки на своїй подачі, а Мертенс – чотири, включаючи вирішальний 12-й гейм. У другому сеті все вирішила одна програна подача бельгійки.

Еліна Світоліна тепер знаходиться лише в двох кроках від успішного захисту чемпіонського титулу турніру в Монреалі. У півфіналі вона зіграє зі Слоан Стівенс, яка ще не поступилася жодного сету на Rogers Cup.

Монреаль. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 7:5, 6:3