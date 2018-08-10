Українка Рижикова виграла срібло чемпіонату Європи в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Збірна України посідає 4-е місце в медальному заліку ЧЄ з легкої атлетики.

Українка Анна Рижикова виграла срібну медаль чемпіонату Європи в бігу на 400 м з бар'єрами. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка показала час 54,51 секунди. Вона програла менше секунди Леа Шпрунгер з Швейцарії (54,33), у якої золото. Замкнула трійку Меган Бізлі з Великобританії (55,31 секунди).

Також у змаганнях взяла участь ще одна українка Вікторія Ткачук. З результатом 56,15 вона стала 7-ою.

З двома золотими, двома срібними та двома бронзовими медалями Україна займає 4-е місце в медальному заліку ЧЄ з легкої атлетики.

Нагадаємо, одразу дві медалі виграли представниці України в забігу на 800 метрів - Наталія Прищепа підтвердила звання чемпіонки Європи, а Ольга Ляхова завоювала бронзу.