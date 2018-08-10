Україна завоювала друге золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Наталія Прищепа стала чемпіонкою Європи-2018 у бігу на 800 метрів, у Ольги Ляхової - бронза.

Українcька легкоатлетка Наталія Прищепа стала чемпіонкою Європи в бігу на 800 м, а Ольга Ляхова виграла бронзу. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу українці Прищепі приніс час 2.00,38 хвилини у фінальному забігу. Другою стала француженка Ренелль Ламоте, яка поступилася Прищепі 24 сотими секундами, а третє місце - у ще однієї українки Ольги Ляхової, що показала результат 2.00,79 хвилини.

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Золото Прищепи стало другим для України на чемпіонаті Європи-2018 після перемоги Мар'яна Закальницького в спортивній ходьбі. Також в активі української команди два срібла і дві бронзи.

З двома золотими, двома срібними і двома бронзовими медалями Україна посідає 6-е місце в медальному заліку ЧЄ з легкої атлетики.

Наталія Прищепа також вигравала золото чемпіонату Європи у бігу на 800 метрів і два роки тому на ЧЄ-2016 в Амстердамі. Отже тепер вона - дворазова чемпіонка Європи. Вона стала першою спортсменкою в історії цього турніру, яка зуміла захистити титул.

Чемпіонат континенту цього разу проходить у Берліні з 6-го по 12 серпня.