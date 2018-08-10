Світоліна вийшла в 1/4 фіналу престижного турніру Rogers Cup

У третьому колі українка розібралася з британкою Йоханною Контою.

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна впевнено пробилася в чвертьфінал престижного тенісного турніру серії WTA Premier 5 в Монреалі - Rogers Cup, в третьому колі обігравши британку Йоханну Конту, що посідає 43-є місце в рейтингу WTA.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь Світоліної, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Гра тривала 1 годину 25 хвилин. За цей час Світоліна зробила 4 ейси, 4 брейки і допустила 3 подвійні помилки. На рахунку Конти 4 подач навиліт, 2 реалізованих брейк-пойнти і 5 помилок при введенні м'яча в гру.

У чвертьфіналі турніру в Монреалі суперницею Світоліної стане бельгійка Еліз Мертенс, яка в третьому колі зломила опір білоруски Аріни Соболенко.

У минулому році Світоліна виграла канадський Premier 5, завоювавши титул.

Як повідомляв УНІАН, на попередній стадії турніру Світоліна пройшла румунку Міхаелу Бузарнеску, яка отримала важку травму.