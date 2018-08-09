Українка Марина Бех вийшла у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у довжину

У кваліфікації українка показала свій найкращий час сезону.

Українська стрибунка в довжину Марина Бех вийшла у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики в Берліні.

Бех показала восьмий результат у кваліфікації. У групі В українка стрибнула на 6,64 м, показавши свій найкращий результат сезону. Лідером відбіркового етапу стала сербка Івана Шпановіч, якій підкорилася довжина 6,84 м, повідомляє офіційний сайт турніру.

Фінал стрибків у довжину відбудеться в суботу, 11 серпня. Початок - 21:05 за київським часом.

Нагадаємо, вчора українець Сергій Никифоров завоював бронзову медаль чемпіонату Європи у стрибках у довжину.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить у Берліні з 6-го по 12 серпня.