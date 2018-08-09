Світоліна вийшла у третє коло Rogers Cup, а Цуренко вилетіла через травму

Обидва матчі за участю українських тенісисток завершилися достроково.

Українки Еліна Світоліна і Леся Цуренко зіграли матчі другого кола тенісного турніру серії Premier Rogers Cup 5 в Монреалі. Цікаво, що обидва поєдинки несподівано завершилися достроково.

Світоліна пробилася до третього кола, пройшовши 20-ту ракетку світу румунку Міхаелу Бузарнеску. Це був третій очний поєдинок для дівчат в цьому році. Бузарнеску здобула дві перемоги в попередніх зустрічах зі Світоліною на Ролан Гаррос і в Бірмінгемі.

Цього разу перший сет українка впевнено виграла - 6:3, але в другому поступилася на тай-брейку, при тому, що мала матч-бол.

У третьому сеті румунка зібралася і навіть вела 3:0, однак отримала травму. Світоліна взяла чотири гейми поспіль, після чого Бузарнеску ще більше посилив травму. Румунка знялася з матчу, а з корту її вивезли на візку.

Еліна Світоліна (Україна) - Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 6:3, 6:7, 4:3 відмова

So awful for Mihaela Buzarnescu to deal with this, and so great to see Elena Svitolina check on her. Just awful for Mihaela. pic.twitter.com/2mvAahCTYf — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) August 8, 2018

Unfortunately Mihaela Buzarnescu has had to retire due to a right ankle injury today. She is carted off to a round of applause -- let's hope that she ' s okay. Svitolina advance to third round via the retirement. pic.twitter.com/lv2C0em17J — TennisNow (@Tennis_Now) August 8, 2018

На цьому ж корті однією годиною раніше свій матч провела Леся Цуренко. В матчі з іспанкою Карлою Суарес-Наварро по ходу першого сету Цуренко поступалася 2:5, потім включилася в боротьбу, але Наварро все ж оформила партію на свою користь.

Після п'ятого гейму у другій партії Цуренко скористалася медичною перервою, однак, відновивши гру на своїй подачі, не змогла продовжити виступ.

Леся Цуренко (Україна) - Карла Суарес-Наварро (Іспанія, Q) - 4:6, 2:3, відмова

Турнір елітної категорії Rogers Cup буде проходити до 12 серпня.