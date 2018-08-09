Українці завоювали третю медаль на чеміпонаті Європи з легкої атлетики

Сергій Никифоров взяв бронзу в змаганнях зі стрибків у довжину.

Українець Сергій Никифоров посів третє місце на чемпіонаті Європи у дисципліні стрибки у довжину.

У фіналі Никифоров показав результат 8,13 метра, поступившись німцеві Фабіану Хайнле (8,13 м - срібло) і греку Мілтіадісу Тентоглу (8,25 м - золото).

Показник українця - 8,13 метра такий же, як у Хайнле, проте німець показав кращий результат на другому стрибку.

Бронза Никифорова - третя нагорода збірної України на ЧЄ-2018. До цього наші спортсмени завоювали золото і срібло.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики-2018 проходить в Берліні з 6-го по 12 серпня.