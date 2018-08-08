Українець Романчук став дворазовим чемпіоном Європи з плавання
Український плавець Михайло Романчук завоював золото у дисципліні 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. У фінальному запливі він впевнено, на 2 секунди випередив найближчого переслідувача - олімпійського чемпіона, триразового чемпіона світу і шестиразового Європи італійця Григоріо Польтріньєрі.
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Зазначимо, що це вже третя індивідуальна нагорода для українця Михайла Романчука на цьому чемпіонаті Європи. Раніше він завоював золото на дистанції 400 метрів і срібло на 1500 метрів.
Цікаво, що два роки тому українському плавцеві підкорилася лише бронза на цій дистанції.
Завдяки успіху Романчука, Україна йде на 4-му місці в рейтингу ЧЄ з плавання. В активі синьо-жовтих 3 золотих та 1 срібна медалі.
Як повідомляв УНІАН, напередодні українець Андрій Говоров став чемпіоном Європи, встановивши новий рекорд з плавання.