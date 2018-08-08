Українці Кесар і Оліферчик виграли бронзу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Це друга медаль України в даній дисципліні.

Українська пара стрибунів у воду Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик стала бронзовими призерами чемпіонату Європи-2018 з водних видів спорту в Глазго.

Як повідомляє офіційний сайт турніру, у фіналі змагань з синхронних стрибків з триметрового трампліну у змішаних командах українці набрали 291.81 бали, поступившись лише британській парі Грейс Рід/Росс Хаслам (308.67 балів) і німцям Тіні Пунзель і Лу Массенбергу (313.50 балів).

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Це друга медаль для України зі стрибків у воду. Раніше українській збірній підкорилося золото в міксті - перемогу здобули Олег Колодій і Софія Лискун.

У загальному заліку з усіх видів спорту на чемпіонаті Європи Україна посідає 7-му сходинку. В активі "синьо-жовтих" 6 золотих, 10 срібних і 3 бронзових медалі.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить в Глазго з 2-го по 12 серпня.