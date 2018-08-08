Українка Килипко впевнено вийшла у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках з жердиною

Україна вдруге в історії буде представлена у фіналі жіночої жердини на ЧЄ.

Українська легкоатлетка Марина Килипко вийшла у фінал чемпіонату Європи у стрибках з жердиною, показавши результат в 4,45 метра.

На чемпіонаті Європи в Берліні українка реалізувала всі свої спроби в кваліфікації, стрибнувши по черзі на 4,20, 4,35 і 4,45 метра. Подальші спроби не знадобилися, оскільки вона і так вийшла у фінальну стадію. Її особистий рекорд становить 4,50 метра.

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Найкращий результат у кваліфікації показала грецька стрибунка Єкатеріні Стефаніді з результатом в 4,55 метра, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українська спортсменка лише другий раз в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи у стрибках з жердиною. Вперше таке траплялося в 1998 році, коли Анжела Балахонова вийшла у фінал і виграла золоту медаль.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить з 6-го по 12 серпня в Берліні.