Українець Говоров став чемпіоном Європи, встановивши новий рекорд з плавання

Український плавець встановив рекорд чемпіонатів Європи на дистанції 50 м батерфляєм.

Український плавець Андрій Говоров виграв золоту медаль на дистанції 50 м батерфляєм на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Глазго.

Українець показав результат 22.48 секунди, встановивши новий рекорд чемпіонатів Європи. Зазначимо, що Говоров захистив звання чемпіона Європи, попередній рекорд також належав йому.

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Нагадаємо, в липні Говоров побив світовий рекорд на своїй коронній дистанції.

Друге місце в запливі залишилося за Бенджаміном Праудом з Великобританії (22,78 секунди), третім фінішував представник РФ Олег Костін (22,97 с).

Раніше чемпіоном Європи на дистанції 400 м вільним стилем став Михайло Романчук, який виграв ще і срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Зазначимо, що медаль Говорова - вже 18-та нагорода наших спортсменів на Об'єднаному чемпіонаті Європи. На даний момент Україна посідає шосте місце в медальному заліку.