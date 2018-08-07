Українка Яхно завоювала бронзу на чемпіонаті Європи у синхронному плаванні
18:46, 07 серпня 2018Інше
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Це друга медаль українки на турнірі протягом одного дня.
Єлизавета Яхно завоювала бронзу на ЧЄ з водних видів спорту / baku2015.com
Українка Єлизавета Яхно завоювала бронзу в сольному виступі з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Українка фінішувала на третьому місці, попереду неї опинилася росіянка Світлана Колісніченко, яка завоювала золото, а також італійка Лінда Черруті, що посіла 2-гу сходинку.
Ця медаль в цілому стала сьомою для української збірної з синхронного плавання. Примітно, що раніше Яхно принесла срібло Україні, виступаючи в парі з Анастасією Савчук.
У медальному заліку "синьо-жовті" знаходяться на 2-му місці з синхронного плавання (1 золота, 5 срібних та 1 бронзова медаль). Попереду Росія, яка здобула 8 золотих медалей.
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