Українка Яхно завоювала бронзу на чемпіонаті Європи у синхронному плаванні

Це друга медаль українки на турнірі протягом одного дня.

Українка Єлизавета Яхно завоювала бронзу в сольному виступі з синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Українка фінішувала на третьому місці, попереду неї опинилася росіянка Світлана Колісніченко, яка завоювала золото, а також італійка Лінда Черруті, що посіла 2-гу сходинку.

Ця медаль в цілому стала сьомою для української збірної з синхронного плавання. Примітно, що раніше Яхно принесла срібло Україні, виступаючи в парі з Анастасією Савчук.

У медальному заліку "синьо-жовті" знаходяться на 2-му місці з синхронного плавання (1 золота, 5 срібних та 1 бронзова медаль). Попереду Росія, яка здобула 8 золотих медалей.