Український дует виборов для збірної шосту медаль на ЧЄ з синхронного плавання
15:30, 07 серпня 2018Інше
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Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук принесли Україні "срібло".
Савчук і Яхно завоювали срібло на чемпіонаті Європи / Isport
Українки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібну медаль у довільній програмі синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Глазго.
Як повідомляє офіційний сайт змагань, золото виграли росіянки, випередивши український дует на 3,3 бали.
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Раніше Савчук і Яхно виграли срібло в технічній програмі, в дисципліні комбінації збірна України виграла золото, також Яхно була кращою в технічній сольній програмі.
Загалом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Україна виграла вже дев'ять нагород - шість в синхронному плаванні, дві в плаванні і одну в стрибках у воду.
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