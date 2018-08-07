Український дует виборов для збірної шосту медаль на ЧЄ з синхронного плавання

Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук принесли Україні "срібло".

Українки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібну медаль у довільній програмі синхронного плавання на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Глазго.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, золото виграли росіянки, випередивши український дует на 3,3 бали.

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Раніше Савчук і Яхно виграли срібло в технічній програмі, в дисципліні комбінації збірна України виграла золото, також Яхно була кращою в технічній сольній програмі.

Загалом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Україна виграла вже дев'ять нагород - шість в синхронному плаванні, дві в плаванні і одну в стрибках у воду.