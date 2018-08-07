Україна здобула перше золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Мар'ян Закальницький завоював золоту медаль у спортивній ходьбі.

23-річний українець Мар'ян Закальницький виграв перше золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить у Берліні. Українець став найсильнішим на дистанції 50 кілометрів по спортивній ходьбі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Мар'ян Закальницький перебував у групі переслідувачів по ходу першої половини дистанції, але потім приблизно на 30-му кілометрі зробив вражаючий ривок, вийшов у лідери і почав відриватися.

Надалі Закальницький не підпустив конкурентів і навіть збільшив відрив. У підсумку, саме він і став чемпіоном Європи.

Мар'ян став першим чемпіоном Європи з легкої атлетики в 2018 році. Раніше він ніколи не брав медалей на великих міжнародних змаганнях. Крім цього, це перша медаль в історії України у спортивній ходьбі на 50 км.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Берліні з 6-го по 12 серпня.