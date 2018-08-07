19-річний український легкоатлет несподівано вийшов у фінал чемпіонату Європи в метанні молота

Гліб Піскунов є наймолодшим учасником змагань.

Українець Гліб Піскунов пробився у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики на змаганнях з метання молота. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У кваліфікації в секторі для метання молота взяли участь три українці: Сергій Регеда, Володимир Мисливчик і Гліб Піскунов.

19-річний Піскунов, який був наймолодшим учасником чемпіонату Європи, зумів приємно здивувати - він продемонстрував потужну останню спробу, метнув молот на 74.18 метри і гарантував собі вихід у фінал з 10-м результатом.

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Мисливчик і Регеда фінішували в третьому десятку.

Україна вперше з 2012 року буде представлена у фіналі метання молота на чемпіонаті Європи. Для Піскунова це перше доросле Євро: ще в минулому році у віці 18 років він перемагав на молодіжному Євро (до 20-ти років). А за рік до цього вигравав срібло світової першості серед юніорів (до 20-ти років).

Фінал чемпіонату Європи в метанні молота відбудеться у вівторок, 7 серпня. Початок - о 19:45.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Берліні з 6-го по 12 серпня.