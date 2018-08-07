Український атлет вперше за 12 років вийшов у фінал чемпіонату Європи у стрибках у довжину

Сергій Никифоров в останній момент кваліфікувався у фінал на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

6 серпня в Берліні стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики. У перший день змагань відбулася кваліфікація у стрибках у довжину серед чоловіків.

У кваліфікаційних виступах взяли участь два українських стрибуна в довжину - Сергій Никифиров і Владислав Мазур.

Никифоров, в активі якого третій результат сезону в Європі, у кваліфікації був на грані провалу - перед заключною спробою українець не входив у проміжний список тих, хто проходить у фінал. Потужна остання спроба все змінила: Никифоров стрибнув на 7.86 метра, що дозволило йому посісти 8-е місце і вийти в фінал.

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Тим самим Никифоров вибив з топ-12 іншого українця, Владислава Мазура, який в підсумку фінішував 13-м. Мазур до останнього претендував на вихід у фінал, але все вирішив буквально один сантиметр, яким українець поступився 12-му атлету.

Як повідомляє Sportarena, вперше з 2006 року український стрибун пройшов у фінал чемпіонату Європи.

"Я доклав багато зусиль, але тепер попереду фінал. І на нього потрібно вийти з ще більшими силами і впевненістю. Буду готуватися і старатися у фіналі", - розповів Сергій Никифоров в коментарі сайту Xsport.

Фінал у стрибках у довжину відбудеться в середу, 8 серпня. Початок — о 20:40 за Києвом.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з легкої атлетики проходить в Берліні з 6-го по 12 серпня.