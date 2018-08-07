Українка Старікова здобула друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку

Олена Старікова стала дворазовою призеркою чемпіонату Європи.

Українська велогонщиця Олена Старікова завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в гіті (індивідуальній велотрековій гонці на час), повідомляє офіційний сайт змагань.

Це друге срібло українки на цьому турнірі. Раніше вона в парі з Любов'ю Басовою виграла срібло в командному спринті на велотреку.

На рахунку збірної України вже 13 медалей (4 золотих, 8 срібних і 1 бронзова) на цьому чемпіонаті Європи, що дозволяє посідати 7-е місце.