Українка Старікова здобула друге срібло на чемпіонаті Європи з велотреку
09:46, 07 серпня 2018Інше
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Олена Старікова стала дворазовою призеркою чемпіонату Європи.
Олена Старікова / dinamo.kharkiv.ua
Українська велогонщиця Олена Старікова завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в гіті (індивідуальній велотрековій гонці на час), повідомляє офіційний сайт змагань.
Це друге срібло українки на цьому турнірі. Раніше вона в парі з Любов'ю Басовою виграла срібло в командному спринті на велотреку.
На рахунку збірної України вже 13 медалей (4 золотих, 8 срібних і 1 бронзова) на цьому чемпіонаті Європи, що дозволяє посідати 7-е місце.
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