Перша ракетка України Долгополов знявся з US Open-2018

18:48, 06 серпня 2018
Інше
53 0
Олександр Долгополов знявся з US Open-2018 / rioopen.com

Український тенісист продовжить відновлення після травми кисті. Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Ренді Уолкер.

Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михаїл Южний, для якого це буде останній турнір Великого Шолома в кар'єрі.

US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Олександр Долгополов#US Open-2018