Перша ракетка України Долгополов знявся з US Open-2018

Український тенісист продовжить відновлення після травми кисті.

Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з US Open-2018 через травму.

Український тенісист продовжить відновлення після травми кисті. Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Ренді Уолкер.

Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михаїл Южний, для якого це буде останній турнір Великого Шолома в кар'єрі.

US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.