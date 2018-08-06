Перша ракетка України Долгополов знявся з US Open-2018
18:48, 06 серпня 2018Інше
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Український тенісист продовжить відновлення після травми кисті.
Олександр Долгополов знявся з US Open-2018 / rioopen.com
Перша ракетка України Олександр Долгополов знявся з US Open-2018 через травму.
Український тенісист продовжить відновлення після травми кисті. Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Ренді Уолкер.
Замість Долгополова в основну сітку US Open потрапив 36-річний росіянин Михаїл Южний, для якого це буде останній турнір Великого Шолома в кар'єрі.
US Open пройде в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.
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