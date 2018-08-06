Українки виграли два "срібла" на чемпіонаті Європи в синхронному плаванні

Збірна України посіла друге місце у технічній програмі, а в індивідуальних виступах медаль дісталася Єлизаветі Яхно.

Українські синхроністки виграли дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить в Глазго.

У понеділок збірна України посіла друге місце у технічній програмі, пропустивши вперед лише росіянок. На третій позиції опинилися італійки. У складі української команди виступали Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Олександра Кашуба, Олександра Коваленко, Єлизавета Яхно, Яна Наріжна, Анастасія Савчук, Вероніка Гришко, Аліна Шинкаренко і Валерія Апрелева.

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Крім того, 20-річна Єлизавета Яхно показала другий результат у технічній сольній програмі. Українка показала результат 91,3517, програвши два бали росіянці Світлані Колесніченко – 93,4816.

Загалом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Україна виграла вже вісім нагород - п'ять в синхронному плаванні, дві в плаванні і одну в стрибках у воду.