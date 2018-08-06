Український дует виборов золото чемпіонату Європи в командному турнірі зі стрибків у воду
Українські стрибуни у воду Олег Колодій і Софія Лискун завоювали золото в командному турнірі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Глазго.
У фіналі з результатом 355,90 балів вони випередили німецьку пару Лоу Массенберг – Марія Курьо на 3,3 очки. Про це повідомляє сайт змагань.
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На рахунку збірної України вже три золотих медалі і дві срібних на цьому чемпіонаті Європи. Нагадаємо, що вчора 21-річний український плавець Михайло Романчук виборов срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту проходить у шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3-го по 12 серпня.