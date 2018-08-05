Україна виграла золото чемпіонату Європи в артистичному плаванні

Українські синхроністки показали найкращий результат, випередивши Італію та Іспанію.

Збірна України з артистичного плавання (нова назва синхронного плавання. - УНІАН) завоювала золоту медаль чемпіонату Європи, який проходить у Глазго.

Наші дівчата посіли перше місце в групах у вільній комбінації, набравши 94,4667 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Збірна України виступала в наступному складі: Валерія Апрельєва, Вероніка Гришко, Олександра Кашуба, Яна Наріжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Олександра Коваленко, Марта Федіна.

Друге місце посіла Італія, бронза у Іспанії.

Нагадаємо, перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту проходить у шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3-го по 12 серпня.