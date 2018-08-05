Україна прийматиме чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду

17:04, 05 серпня 2018
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Федерація зі стрибків у воду України

Про це повідомив у своєму Facebook президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов.

Змагання пройдуть у київському центрі водних видів спорту «Ліко».

Нагадаємо, минулого року Київ приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду-2017, а в нинішньому - юніорський чемпіонат світу-2018.

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Теги: #стрибки у воду