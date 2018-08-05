Україна прийматиме чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду

Змагання пройдуть у київському центрі водних видів спорту "Ліко".

Європейська ліга плавання обрала Київ місцем проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду в 2019 році.

Про це повідомив у своєму Facebook президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов.

Змагання пройдуть у київському центрі водних видів спорту «Ліко».

Нагадаємо, минулого року Київ приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду-2017, а в нинішньому - юніорський чемпіонат світу-2018.