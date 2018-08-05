Українка Димченко взяла бронзу на чемпіонаті Європи в академічному веслуванні

Наша спортсменка втратила срібло на останніх метрах дистанції.

Українка Діана Димченко завоювала бронзу в академическй веслування на чемпіонаті Європи в Глазго.

Українка фінішувала з результатом 7 хвилин 32.67 секунди, поступившись переможниці - швейцарці Жанін Гмелін - півтори секунди.

Димченко більшу частину дистанції йшла на другому місці, лише на ув'язнених метрах заїзду поступившись срібло австрійкою Магдалені Лобниг.

Нагадаємо, напередодні на чемпіонаті Європи українська четвірка дівчат у змаганнях з академічного веслування завоювала срібні медалі. Український колектив представляли Дар'я Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Євгена Довгодько.

Чемпіонат Європи з веслування проходив в Глазго з 2-го по 5 серпня.