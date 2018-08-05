Українка Димченко взяла бронзу на чемпіонаті Європи в академічному веслуванні
16:41, 05 серпня 2018Інше
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Наша спортсменка втратила срібло на останніх метрах дистанції.
Діана Димченко / pulse-uk.org.uk
Українка Діана Димченко завоювала бронзу в академическй веслування на чемпіонаті Європи в Глазго.
Українка фінішувала з результатом 7 хвилин 32.67 секунди, поступившись переможниці - швейцарці Жанін Гмелін - півтори секунди.
Димченко більшу частину дистанції йшла на другому місці, лише на ув'язнених метрах заїзду поступившись срібло австрійкою Магдалені Лобниг.
Нагадаємо, напередодні на чемпіонаті Європи українська четвірка дівчат у змаганнях з академічного веслування завоювала срібні медалі. Український колектив представляли Дар'я Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Євгена Довгодько.
Чемпіонат Європи з веслування проходив в Глазго з 2-го по 5 серпня.
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