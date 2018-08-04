Українські синхроністки завоювали ще одне срібло ЧЄ

У командних змаганнях наші спортсменки поступилися лише збірній Росії.

У Глазго (Шотландія) завершився фінал об'єднаного чемпіонату Європи з олімпійських видів спорту в синхронному плаванні, де у командних змаганнях збірна України завоювала 2-е місце.

Українки набрали 94.6000 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Наші спортсменки на.2,4333 бали відстали від команди Росії.

3-е місце на рахунку збірної Італії.

Таким чином. на рахунку збірної України на об'єднаному чемпіонаті Європи вже 2 золоті та 4 срібні медалі.

Перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту (об'єднаний чемпіонат з синхронного плавання, плавання, плавання на відкритій воді, легкої атлетики, велоспорту, стрибків у воду, гольфу, веслування, спортивної гімнастики та триатлону) проходить в шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3-го по 12 серпня.