Українські веслярі завоювали срібло ЧЄ в заїзді жіночих четвірок-розпашних

Українки поступилися лише команді Польщі.

У Глазго (Шотландія) триває об'єднаний чемпіонат Європи з олімпійських видів спорту, де у змаганнях з академічного веслування українська четвірка дівчат завоювала срібні медалі.

Наша команда показала результат 6 хвилин 23.86 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки на 2.94 секунди відстали від команди Польщі, але випередили квартети з Нідерландів, Великобританії, Румунії та Росії.

Українки виступали в складі Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Довгодько.

Також сьогодні відбулися ще два фінальних заїзду з участю українських екіпажів, але в обох випадках українці залишалися на прикрому 4-му місці.

Раніше, на об'єднаному чемпіонаті Європи з олимпийскм видів спорту плавець Михайло Романчук приніс україні "золото" на дистанції 400 метрів, велосипедист Роман Гладиш переміг у гонці-скратч (за очками), дует у синхронному плаванні завоював срібло у технічній програмі, а в жіночому велоспорті-треку - срібло у спринті.

Таким чином, на рахунку збірної України 2 золоті та 3 срібні нагороди.

Перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту (об'єднаний чемпіонат з синхронного плавання, плавання, плавання на відкритій воді, легкої атлетики, велоспорту, стрибків у воду, гольфу, веслування, спортивної гімнастики та триатлону) проходить в шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3-го по 12 серпня.