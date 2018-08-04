Українські велосипедисти-треківці завоювали золото і срібло в перший день ЧЄ

Роман Гладиш став кращим в скратчі, Любов Басова та Олена Старікова - срібло у спринті.

У перший день об'єднаного чемпіонату Європи з олімпійських видів спорту українські велосипедисти-треківці завоювали золото і срібло.

Роман Гладиш став кращим в скратчі - гонці за очками - повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен на останньому колі гонки випередив француза Адрієна Гареля і Трістана Марге з Швейцарії.

У жіночому спринті Любов Басова та Олена Старикова програли дуету з Росії (33,108 секунд проти 32,452) і завоювали срібло.

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Раніше, на об'єднаному чемпіонаті Європи з олімпійських видів спорту плавець Михайло Романчук приніс Україні "золото" на дистанції 400 метрів. А дует у синхронному плаванні завоював срібло в технічній програмі.

Таким чином, на рахунку збірної України 2 золоті та 2 срібні нагороди.

Перший в історії чемпіонат Європи з літніх видів спорту (об'єднаний чемпіонат з синхронного плавання, плавання, плавання на відкритій воді, легкої атлетики, велоспорту, стрибків у воду, гольфу, веслування, спортивної гімнастики та триатлону) проходить в шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3-го по 12 серпня.