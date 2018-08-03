Українець Романчук виграв ЧЄ з плавання на дистанції 400 метрів

Наш спортсмен показав кращий час і в півфіналі, і в фіналі.

У Глазго (Шотландія) стартував об'єднанний чемпіонат Європи з олімпійських видів спорту, де у фіналі чоловічого плавання на дистанції 400 метрів перемогу здобув українець Михайло Романчук. Наш спортсмен показав результат 3 хвилини 45.18 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.. Українець у фіналі на 1.89 секунди випередив Хенріка Крістіансена з Норвегії і - на 2 секунди рівно - Хеннінга Мюллетнера з Німеччини. Цікаво, що раніше українець виграв півфінальний заплив з кращим часом дня. Плавальний турнір чемпіонату Європи триватиме до 12 серпня.

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