Український дует з синхронного плавання завоював срібло ЧЄ в технічній програмі

За нашу команду виступали Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно.

На чемпіонаті Європи з синхронного плавання завершився перший фінал, де в змаганнях дуетів у технічній програмі збірна України посіла 2-е місце і завоювала срібну медаль.

Українки за свій выступ отримали оцінку 92.6188 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

У складі українського дуету виступали Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно.

Українки на 2.4847 бали відстали від переможниць чемпіонату Європи з команди Росії.

3-е місце і бронзові медалі на рахунку збірної Італії - 5.3516 бали відставання від переможниць..

Чемпіонат Європи триватиме до 7 серпня.