Український дует з синхронного плавання завоював срібло ЧЄ в технічній програмі
16:46, 03 серпня 2018Інше
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За нашу команду виступали Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно.
Савчук і Яхно завоювали срібло на чемпіонаті Європи / Isport
На чемпіонаті Європи з синхронного плавання завершився перший фінал, де в змаганнях дуетів у технічній програмі збірна України посіла 2-е місце і завоювала срібну медаль.
Українки за свій выступ отримали оцінку 92.6188 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
У складі українського дуету виступали Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно.
Українки на 2.4847 бали відстали від переможниць чемпіонату Європи з команди Росії.
3-е місце і бронзові медалі на рахунку збірної Італії - 5.3516 бали відставання від переможниць..
Чемпіонат Європи триватиме до 7 серпня.
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